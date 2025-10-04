في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة

سجل أحمد ربيع لاعب الزمالك هدف فريقه الأول في غزل المحلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويخوض أحمد ربيع المباراة الأولى له بقميص الزمالك بعد عودته من الإصابة.

وأحرز ربيع الهدف في الدقيقة 39 من رأسية بعد عرضية عقب ركلة ركنية نفذها محمود بنتايك.

وكان الزمالك قد ضم ربيع قادما من البنك الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشعر نبيل عماد الذي يلعب في نفس مركز ربيع بألم في العضلة الخلفية قبل المباراة، وعادة ما يشارك بشكل أساسي في المباريات السابقة للفريق.

وعلى الجانب الآخر تعتبر هذه الصناعة هي الأولى لبنتايك خلال الموسم الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 10 نقاط.

