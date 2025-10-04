دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 17:14

كتب : أحمد الخولي

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد الجيش الرواندي

عُقد اليوم، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار مباريات الدور الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور الأول من بطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

أخبار متعلقة:
كاف يخطر بيراميدز بموعد وملعب السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان بيراميدز يعلن انضمام ثلاثة محترفين إلى منتخباتهم في توقف أكتوبر بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال

ويظهر نادي الجيش الرواندي اللون الأسود في الأبيض، بينما سيظهر حارس المرمى الأخضر الكامل.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي جرت في العاصمة الرواندية كيجالي بهدفين دون مقابل سجلهما الكونغولي فيستون ماييلي.

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على حساب صنداونز الجنوب إفريقي 3-2 في مجموع المباراتين.

وفاز بيراميدز على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد في كأس القارات الثلاث "آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ".

بيراميدز الجيش الرواندي دوري أبطال اوروبا
نرشح لكم
عبد العال: الكرات الثابتة لـ الزمالك كانت خطيرة على مرمانا تشكيل كهرباء الإسماعيلية - سليمان يقود الهجوم.. وشيكا والسعيد على الدكة ضد الأهلي الثالثة تواليا بدون فوز.. الزمالك يتعادل أمام غزل المحلة ويتقاسم الصدارة الجونة يحقق ثاني انتصار له في الدوري على حساب الجيش بهدف عماد تشكيل الأهلي – عودة زيزو.. والشحات أساسي أمام كهرباء الإسماعيلية في الجول يكشف لماذا استبعد أوشينج من قائمة الزمالك ضد غزل المحلة في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
عبد العال: الكرات الثابتة لـ الزمالك كانت خطيرة على مرمانا 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كهرباء الإسماعيلية - سليمان يقود الهجوم.. وشيكا والسعيد على الدكة ضد الأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنهاها من الشوط الأول.. مانشستر يونايتد ينتصر على سندرلاند 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالثة تواليا بدون فوز.. الزمالك يتعادل أمام غزل المحلة ويتقاسم الصدارة 21 دقيقة | الكرة المصرية
الجونة يحقق ثاني انتصار له في الدوري على حساب الجيش بهدف عماد 26 دقيقة | الدوري المصري
انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي – عودة زيزو.. والشحات أساسي أمام كهرباء الإسماعيلية 36 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514639/دوري-أبطال-إفريقيا-تفاصيل-الاجتماع-الفني-لمباراة-بيراميدز-والجيش-الرواندي