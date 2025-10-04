مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) سندرلاند.. بداية الشوط الثاني

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

برونو - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد سندرلاند في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط، بينما يأتي سندرلاند في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------------------

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+5: شك في وجود ركلة جزاء لسندرلاند لكن الحكم قرر عدم احتسابها بعد العودة للفيديو.

ق 31: جووووووووول بنجامين سيسكو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 20: تسديدة قوية من أماد ديالو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

ق 8: جووووووووول ميسون ماونت بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية من براين مبومو.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد
