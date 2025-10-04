انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وغزل المحلة ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

لمتابعة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق72 حكم المباراة يحتسب لمسة يد على شيكو بانزا قبل أن يضيعها في الشباك.

ق65 محمود صلاح يسجل هدف التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 جوووول أول: كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمود بنتايك على رأس أحمد ربيع الذي سدد كرة رأسية سكنت الشباك.

ق20 تسديدة قوية من أحمد ربيع تمر بجوار مرمى غزل المحلة

ق12 هدف محقق يضيع من الزمالك بعد ضربة رأسية متقنة من عمرو ناصر حاول أحمد شريف متابعتها لكن عامر عامر تصدى للكرة

ق5 فرصة ضائعة للزمالك عن طريق ناصر ماهر لكن حكم المباراة يشير إلى حالة تسلل

انطلاق المباراة