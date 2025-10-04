تودور: مودريتش صنع التاريخ لـ كرواتيا.. ولن أرى لاعب مثله

أشاد إيجور تودور مدرب يوفنتوس بلوكا مودريتش لاعب ميلان.

ويلتقي يوفنتوس مع ميلان غدا الأحد على ملعب الأول بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تودور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد لعبت مع مودريتش في المنتخب، لقد صنع التاريخ لكرواتيا ولن يكون هناك لاعب مثله، في سن الـ 40 ولا يزال بإمكانه اللعب بذلك المستوى، لم أر في حياتي لاعب حقق ما حققه وأنا سعيد به ولكن آمل أن يعاني في مباراة الغد أيضا".

وواصل "أنا قلق بشأن الكثير من الأشياء وأعيش تحت ضغط يومي لمنع أي شيء قد يسبب مشكلة لفريقي ويحب أن يتطور الفريق من حيث إدارة كل مباراة مع التحديات المختلفة والأخذ في الاعتبار الكثير من المتغيرات".

وتابع "سنرى ما سيفعله ماركوس تورام وبريمير في المران ولكن حاليا لا أستطيع أن أقول أي شيء عن موقفهما من المشاركة".

وشدد "أنا لا أنظر إلى الأرقام أو الإحصائيات ولكن أنظر فقط للأداء وهو ما يهم أي مدرب".

وأضاف "نحن نفتقد الانتصارات بكل تأكيد، ولكن إذا حللت الموقف سأنظر إلى الأداء وسأقول إن الفريق قدم ما يجب عليه على أرض الملعب، وفي رأيي كنا أفضل من منافسينا وكنا قريبين من الفوز في المباراتين السابقتين وإذا كان علي وصف ما قدمناه سأقول إننا كنا جيدين".

وأتم "لا أعرف نوعية المباريات التي ستكون عليها مواجهة ميلان، ولكنهم فريق قوي ولديه مدرب رائع وهم قادمون من سلسلة نتائج جيدة، ونحن سنلعب في ملعبنا مع وجود نية لتقديم أداء جيد".

ويحتل ميلان صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 11 نقطة.