تودور: مودريتش صنع التاريخ لـ كرواتيا.. ولن أرى لاعب مثله

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:49

كتب : FilGoal

إيجور تودور

أشاد إيجور تودور مدرب يوفنتوس بلوكا مودريتش لاعب ميلان.

ويلتقي يوفنتوس مع ميلان غدا الأحد على ملعب الأول بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تودور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد لعبت مع مودريتش في المنتخب، لقد صنع التاريخ لكرواتيا ولن يكون هناك لاعب مثله، في سن الـ 40 ولا يزال بإمكانه اللعب بذلك المستوى، لم أر في حياتي لاعب حقق ما حققه وأنا سعيد به ولكن آمل أن يعاني في مباراة الغد أيضا".

أخبار متعلقة:
تقرير يكشف كواليس رفض تودور رحيل بطل يوفنتوس ضد إنتر مؤتمر تودور: الإعلام صاحب مقارنة يلديز وديل بييرو.. وهزمنا أقوى فريق في إيطاليا مكافأة التأهل لدوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد تودور تودور: لا أعلم إن كان التعادل مع إنتر سيكون أكثر عدلا

وواصل "أنا قلق بشأن الكثير من الأشياء وأعيش تحت ضغط يومي لمنع أي شيء قد يسبب مشكلة لفريقي ويحب أن يتطور الفريق من حيث إدارة كل مباراة مع التحديات المختلفة والأخذ في الاعتبار الكثير من المتغيرات".

وتابع "سنرى ما سيفعله ماركوس تورام وبريمير في المران ولكن حاليا لا أستطيع أن أقول أي شيء عن موقفهما من المشاركة".

وشدد "أنا لا أنظر إلى الأرقام أو الإحصائيات ولكن أنظر فقط للأداء وهو ما يهم أي مدرب".

وأضاف "نحن نفتقد الانتصارات بكل تأكيد، ولكن إذا حللت الموقف سأنظر إلى الأداء وسأقول إن الفريق قدم ما يجب عليه على أرض الملعب، وفي رأيي كنا أفضل من منافسينا وكنا قريبين من الفوز في المباراتين السابقتين وإذا كان علي وصف ما قدمناه سأقول إننا كنا جيدين".

وأتم "لا أعرف نوعية المباريات التي ستكون عليها مواجهة ميلان، ولكنهم فريق قوي ولديه مدرب رائع وهم قادمون من سلسلة نتائج جيدة، ونحن سنلعب في ملعبنا مع وجود نية لتقديم أداء جيد".

ويحتل ميلان صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

يوفنتوس إيجور تودور الدوري الإيطالي لوكا مودريتش
نرشح لكم
التشكيل – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وتغييرات في تشيلسي توتنام يفلت من مفاجأة ليدز ويزاحم مراكز الصدارة مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) وست هام.. الشوط الثاني مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) سندرلاند.. بداية الشوط الثاني أليجري: لن أواجه يوفنتوس من أجل الانتقام.. وأدخل المباراة بمشاعر ممتزجة أنتوني: لم أعامل باحترام في مانشستر.. وأتحمل جزء من فشلي هناك مواعيد مباريات السبت 4 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. وليفربول ضد تشيلسي جوارديولا يدعو للتظاهر في برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية
أخر الأخبار
التشكيل – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وتغييرات في تشيلسي 30 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف لماذا استبعد أوشينج من قائمة الزمالك ضد غزل المحلة 19 دقيقة | الدوري المصري
في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة 33 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي ساعة | الكرة المصرية
توتنام يفلت من مفاجأة ليدز ويزاحم مراكز الصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) وست هام.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) سندرلاند.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - الزمالك (1)-(0) غزل المحلة.. جريندو يهدر التعادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514633/تودور-مودريتش-صنع-التاريخ-لـ-كرواتيا-ولن-أرى-لاعب-مثله