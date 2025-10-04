تشكيل غزل المحلة - جريندو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وتوريه أساسي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

عبد اللطيف جريندو - غزل المحلة

يعتمد علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، على محمد عبد اللطيف "جريندو" في قيادة هجوم فريقه أمام الزمالك.

ويلعب غزل المحلة ضد الزمالك بعد قليل ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – معاذ عبد السلام

الوسط: موري توريه – سعيدي بن سعيدي – رشاد العرفاوي - عبد الرحيم عموري.

الهجوم: عاطف الحكيم – جريندو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري متصدر الترتيب.

فيما يحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 7 تعادلات وانتصار.

