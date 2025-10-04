تشكيل غزل المحلة - جريندو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وتوريه أساسي
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:21
كتب : FilGoal
يعتمد علاء عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة، على محمد عبد اللطيف "جريندو" في قيادة هجوم فريقه أمام الزمالك.
ويلعب غزل المحلة ضد الزمالك بعد قليل ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري.
وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: عامر عامر
الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا – معاذ عبد السلام
الوسط: موري توريه – سعيدي بن سعيدي – رشاد العرفاوي - عبد الرحيم عموري.
الهجوم: عاطف الحكيم – جريندو.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري متصدر الترتيب.
فيما يحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 7 تعادلات وانتصار.
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - ربيع يظهر لأول مرة.. وعمرو ناصر يقود الهجوم أمام غزل المحلة مصدر من الأهلي لـ في الجول: رايدستروم ضمن المرشحين.. والموعد الأقرب لحسم الملف هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب دغموم: مباراة صعبة ولكن.. وهذا طموحي مع الجزائر