تشكيل الزمالك - ربيع يظهر لأول مرة.. وعمرو ناصر يقود الهجوم أمام غزل المحلة
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:12
كتب : FilGoal
يتواجد أحمد ربيع للمرة الأولى في تشكيل الزمالك منذ انضمامه للفريق قادما من البنك الأهلي.
ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة بعد قليل ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.
كما دفع يانيك فيريرا مدرب الزمالك بالثلاثي: أحمد وعمرو ناصر وأحمد شريف في التشكيل الأساسي للفريق أمام غزل المحلة.
بينما يتواجد سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة:
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر
الوسط: أحمد ربيع - أحمد حمدي - ناصر ماهر
الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - جوان بيزيرا.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري متصدر الترتيب.
فيما يحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 7 تعادلات وانتصار.
نرشح لكم
تشكيل غزل المحلة - جريندو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وتوريه أساسي مصدر من الأهلي لـ في الجول: رايدستروم ضمن المرشحين.. والموعد الأقرب لحسم الملف هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب دغموم: مباراة صعبة ولكن.. وهذا طموحي مع الجزائر