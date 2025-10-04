تشكيل الزمالك - ربيع يظهر لأول مرة.. وعمرو ناصر يقود الهجوم أمام غزل المحلة

يتواجد أحمد ربيع للمرة الأولى في تشكيل الزمالك منذ انضمامه للفريق قادما من البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة بعد قليل ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

كما دفع يانيك فيريرا مدرب الزمالك بالثلاثي: أحمد وعمرو ناصر وأحمد شريف في التشكيل الأساسي للفريق أمام غزل المحلة.

بينما يتواجد سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - عمر جابر

الوسط: أحمد ربيع - أحمد حمدي - ناصر ماهر

الهجوم: أحمد شريف - عمرو ناصر - جوان بيزيرا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن المصري متصدر الترتيب.

فيما يحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 7 تعادلات وانتصار.