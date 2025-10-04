أليجري: لن أواجه يوفنتوس من أجل الانتقام.. وأدخل المباراة بمشاعر ممتزجة

أليجري

شدد ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، على أنه لن يخوض مواجهة يوفنتوس بدافع الانتقام.

ويقود أليجري تدريب ميلان منذ بداية الموسم الحالي بعد رحيله عن تدريب يوفنتوس.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد كان الأسبوع طبيعيا بالنسبة لي، هناك مشاعر مختلطة لأنني قضيت 8 سنوات في يوفنتوس، وأتمنى أن أقضي 8 سنوات مع ميلان أيضا".

وواصل: "غدا ستكون المباراة مهمة ضد فريق لم يخسر حتى الآن".

وأكمل: "يجب أن نركز على الهدف الرئيسي، يجب أن يعود ميلان لدوري أبطال أوروبا، ولتحقيق ذلك علينا أن نستمر في العمل لأننا سنخوض الكثير من المباريات وسنعاني في بعض اللحظات، ولكن يجب أن نواصل العمل لتحقيق أهدافنا".

وتابع: "مواجهة يوفنتوس لن تكون انتقامية، عندما ذهبت إلى يوفنتوس شكرت ميلان لأنني كنت قد قضيت 4 سنوات هناك، وقبل أن أعود إلى ميلان وجهت الشكر ليوفنتوس أيضا، ولذلك مباراة الغد لن تكون انتقامية ولكنها مباراة جديدة ويجب أن نكون أذكياء".

وأتم: "توموري جاهز لمواجهة يوفنتوس، وأريد إشراكه يوم الأحد، ولكن لا أريد التسرع في ذلك، هو يحسن حالته البدنية وكذلك الأمر بالنسبة لكنكونكو".

