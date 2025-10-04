فليك: لا أعرف موقف يامال من المشاركة في الكلاسيكو

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 14:59

كتب : FilGoal

فليك - برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على أنه لا يعرف موقف لامين يامال لاعب الفريق من المشاركة ضد ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية غدا الأحد في الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف إشبيلية جيدا، هو فريق يلعب بشراسة وحدة ومع أسلوب لعب يدفعون معه الجماهير، وغدا علينا أن نعمل بجد".

أخبار متعلقة:
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك مؤتمر فليك: بالطبع نحن مرشحون لدوري أبطال أوروبا.. وأثق في قوة أراوخو

وواصل: "لو كانت لدي بعض الشكوك حول جاهزية يامال لما كان لعب أمام باريس، اليوم تحدثت معه لكن الوضع ليس جيدا بعد".

وأكمل: "الجميع يعلم مدى جودة لامين، لكن من مسؤوليتي أن أمنحه الدقائق المناسبة بناء على حالته، وهذا ما سنفعله عند عودته. يمكننا رؤية ذلك في الملعب، الأمر لا يتعلق بما يفعله وهو حامل للكرة فقط، بل أيضا حينما لا تكون معه، وهو يؤدي بشكل رائع في هذا الجانب. حينما يكون في مستواه يفعل ذلك، وحينما سنراه بجاهزيته سنعمل على إشراكه لـ90 دقيقة كاملة".

وتابع: "لا نعلم إذا ما كان لامين سيلعب في الكلاسيكو، هذه ليست إصابة بسيطة، ولدينا خبرة مع الإصابات العضلية، لكن هذه ليست من السهل تقديرها. يمكنه اللعب خلال أسبوعين أو 3 أو 4، لذلك سنرى مدى جاهزيته للكلاسيكو. علينا أن ننتظر ونتعامل مع الحمل الذي يعاني منه، كما أنه يتدرب مع الطاقم البدني، وعلينا أن نمضي خطوة بخطوة لمعرفة مدى تحسنه".

وأردف: "حينما تكون لاعبا رائعا ستلعب في المنتخب، وأعتقد أن اللاعبين يحلمون دائما بتمثيل منتخباتهم، وبالتأكيد من الجميل أننا نملك لاعبين يلعبون دورا أساسيا مع منتخباتهم، لكن علينا إدارة الأمر".

وشدد: "استدعاء بيرنال لمنتخب الشباب أمر صعب، أعتقد أنه ليس من الصواب أن يلعب في الوقت الحالي. لست متأكدا بشأن كيف سيلعب، لكنه ليس قادرا على اللعب لعدد دقائق كثيرة. لقد عاد من إصابة كبيرة وغاب لأكثر من 12 شهرا، ويمكننا رؤية عدم جاهزيته البدنية في التدريبات، وعلينا الاعتناء به".

وأضاف: "مباراة إشبيلية مهمة جدا وعلينا الفوز بها. الجميع محبط من الخسارة، وقد حللنا المباراة ورأينا حاجتنا لأن نلعب بطريقة أذكى في بعض اللحظات. كل شيء يتعلق بمنظومة الفريق وأن نكون متحدين، ومن هناك يمكننا الضغط والفوز، وهذا ما سنفعله".

وأتم: "لست نادما على ما قلته عن دي لافوينتي، أردت أن أحمي لاعبي وأن نفكر بشأن تلك الوضعية، وبالنسبة لي كان هذا هو التصرف الصحيح، لكن الآن انتهى الأمر. أعلم أن ما حصل يشكل لكم قصة جيدة أن أقول شيئا ثم دي لافوينتي يرد، لكن كل شيء انتهى الآن، وعلينا أن ندير الأمور ونعتني باللاعبين سواء كناد أو كاتحاد إسباني".

ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك
نرشح لكم
سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع دي يونج لتمديد عقده أنتوني: لم أعامل باحترام في مانشستر.. وأتحمل جزء من فشلي هناك سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة قائمة ريال مدريد - غياب 4 لاعبين عن مواجهة فياريال مؤتمر ألونسو: لا يوجد لاعب يريد المشاركة في مركز معين.. وفالفيردي جاهز لفياريال "رياضيون من أجل فلسطين أوقفوا الإبادة".. أتليتك بلباو ينظم فعالية قبل مواجهة مايوركا وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
في ظهوره الأول.. أحمد ربيع يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة 11 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي 46 دقيقة | الكرة المصرية
توتنام يفلت من مفاجأة ليدز ويزاحم مراكز الصدارة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) وست هام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) سندرلاند.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة في الدوري - الزمالك (1)-(0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تودور: مودريتش صنع التاريخ لـ كرواتيا.. ولن أرى لاعب مثله ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - ساليبا يقود الدفاع.. وثلاثي في الوسط ضد وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514626/فليك-لا-أعرف-موقف-يامال-من-المشاركة-في-الكلاسيكو