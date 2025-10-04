قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

أحمد شوبير في مدرجات مباراة فيوتشر أمام إيسترن كومباني

أعلنت قناة النهار التعاقد مع أحمد شوبير لتقديم برنامج يومي عبر شاشتها.

ويعمل شوبير حاليا في قناة النادي الأهلي، كما يقدم برنامج صباحي في إذاعة أون سبورت إف إم.

وسيبدأ شوبير العمل بقناة النهار بداية من شهر نوفمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - شوبير وجراديشار أساسيان.. وعودة مرعي لمواجهة حرس الحدود مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير الأعلى للإعلام يوضح موقفه من شكوى الزمالك ضد شوبير الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير

وسيقدم شوبير برنامج حواري يومي على شاشة النهار.

وقال شوبير عبر المركز الإعلامي للقناة: "لدي دوافع شخصية إذا تضم النهار قامات إعلامية كبيرة ولامعة في كل المجالات أفخر بوجودي بينهم فضلا عن محبة وصداقات قوية تجمعني بهم وبقيادات المحطة منذ سنوات طويلة".

"وإلى جانب ذلك أعلم تمام أنني في مؤسسة إعلامية طموحها المعني لا يتوقف ولديها رصيد كبير من ثقة الجمهور والمسؤولين وصناع القرار وهو ما سأكون حريصا على دعمه والحفاظ عليه من خلال محتوى برامجي محترم ومستقبل وموضوعي".

وإلى جانب شوبير فإن أحمد حسام "ميدو" هو الآخر يقدم برانمج رياضي على شاشة قناة النهار.

أحمد شوبير قناة النهار
نرشح لكم
تشكيل غزل المحلة - جريندو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وتوريه أساسي تشكيل الزمالك - ربيع يظهر لأول مرة.. وعمرو ناصر يقود الهجوم أمام غزل المحلة مصدر من الأهلي لـ في الجول: رايدستروم ضمن المرشحين.. والموعد الأقرب لحسم الملف هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب دغموم: مباراة صعبة ولكن.. وهذا طموحي مع الجزائر
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - لامينس أساسي في حراسة المرمى لأول مرة ضد سندرلاند 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل غزل المحلة - جريندو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وتوريه أساسي 18 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - ربيع يظهر لأول مرة.. وعمرو ناصر يقود الهجوم أمام غزل المحلة 27 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: رايدستروم ضمن المرشحين.. والموعد الأقرب لحسم الملف 44 دقيقة | الكرة المصرية
أليجري: لن أواجه يوفنتوس من أجل الانتقام.. وأدخل المباراة بمشاعر ممتزجة 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: لا أعرف موقف يامال من المشاركة في الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه ساعة | الكرة المصرية
قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514624/قناة-النهار-تتعاقد-مع-أحمد-شوبير