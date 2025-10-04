قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير

أعلنت قناة النهار التعاقد مع أحمد شوبير لتقديم برنامج يومي عبر شاشتها.

ويعمل شوبير حاليا في قناة النادي الأهلي، كما يقدم برنامج صباحي في إذاعة أون سبورت إف إم.

وسيبدأ شوبير العمل بقناة النهار بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وسيقدم شوبير برنامج حواري يومي على شاشة النهار.

وقال شوبير عبر المركز الإعلامي للقناة: "لدي دوافع شخصية إذا تضم النهار قامات إعلامية كبيرة ولامعة في كل المجالات أفخر بوجودي بينهم فضلا عن محبة وصداقات قوية تجمعني بهم وبقيادات المحطة منذ سنوات طويلة".

"وإلى جانب ذلك أعلم تمام أنني في مؤسسة إعلامية طموحها المعني لا يتوقف ولديها رصيد كبير من ثقة الجمهور والمسؤولين وصناع القرار وهو ما سأكون حريصا على دعمه والحفاظ عليه من خلال محتوى برامجي محترم ومستقبل وموضوعي".

وإلى جانب شوبير فإن أحمد حسام "ميدو" هو الآخر يقدم برانمج رياضي على شاشة قناة النهار.