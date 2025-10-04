مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك

يرى مهاب ياسر لاعب حرس الحدود أنه لم يحصل على فرصته الكاملة داخل صفوف الفريق الأبيض.

وانتقل ياسر إلى حرس الحدود بعدما قضى موسم ونصف بقميص الزمالك.

وقال مهاب ياسر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بدايتي مع الزمالك كانت جيدة وشاركت في المباريات ولكن لم أحصل على الفرصة الكاملة بعد ذلك لإثبات قدراتي".

وأضاف "جوزيه جوميز هو المدرب الوحيد الذي كان بإمكاني الاستفادة منه. أعتقد أنه لو لم يقرر الرحيل لكنت قررت الاستمرار في الزمالك".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مهاب ياسر انتقل إلى حرس الحدود في صفقة بيع نهائي مقابل تنازله عن مستحقاته مع حصول الزمالك على 20% من نسبة البيع المستقبلي.

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في يناير 2024 قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي وسجل هدفا في بروكسي بكأس مصر.

ومع حرس الحدود شارك مهاب ياسر في 4 مباريات ولم يسجل أويصنع.