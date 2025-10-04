مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 13:45

كتب : FilGoal

مهاب ياسر

يرى مهاب ياسر لاعب حرس الحدود أنه لم يحصل على فرصته الكاملة داخل صفوف الفريق الأبيض.

وانتقل ياسر إلى حرس الحدود بعدما قضى موسم ونصف بقميص الزمالك.

وقال مهاب ياسر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بدايتي مع الزمالك كانت جيدة وشاركت في المباريات ولكن لم أحصل على الفرصة الكاملة بعد ذلك لإثبات قدراتي".

أخبار متعلقة:
تمهيدا لانقاله لحرس الحدود.. الزمالك يعلن رحيل مهاب ياسر خبر في الجول - حرس الحدود يضم مهاب ياسر لاعب الزمالك خبر في الجول - الزمالك يتلقى العرض الثاني لضم مهاب ياسر خبر في الجول - اهتمام من حرس الحدود لضم مهاب ياسر.. وموقف الزمالك

وأضاف "جوزيه جوميز هو المدرب الوحيد الذي كان بإمكاني الاستفادة منه. أعتقد أنه لو لم يقرر الرحيل لكنت قررت الاستمرار في الزمالك".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مهاب ياسر انتقل إلى حرس الحدود في صفقة بيع نهائي مقابل تنازله عن مستحقاته مع حصول الزمالك على 20% من نسبة البيع المستقبلي.

وكان مهاب ياسر البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في يناير 2024 قادما من الداخلية.

ومع الزمالك شارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، منها 3 مباريات فقط بشكل أساسي وسجل هدفا في بروكسي بكأس مصر.

ومع حرس الحدود شارك مهاب ياسر في 4 مباريات ولم يسجل أويصنع.

الزمالك حرس الحدود مهاب ياسر
نرشح لكم
هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب دغموم: مباراة صعبة ولكن.. وهذا طموحي مع الجزائر الاتحاد السكندري يقرر صرف مكافآت ومستحقات اللاعبين بعد الفوز على المقاولون خبر في الجول - عودة الجزيري وشيكو بانزا لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة طولان: من الغريب إقامة مباراتين لبيراميدز في ديسمبر.. ولدينا ورطة أخرى بسبب فيفا
أخر الأخبار
فليك: لا أعرف موقف يامال من المشاركة في الكلاسيكو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه 18 دقيقة | الكرة المصرية
قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير 55 دقيقة | الكرة المصرية
مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك ساعة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع دي يونج لتمديد عقده ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - إصابة أيمن حسين تربك حسابات العراق قبل مواجهتي إندونيسيا والسعودية ساعة | الوطن العربي
إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع جدا.. ويمكنك أن تطور نفسك كرياضي بالتعلم منه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أنتوني: لم أعامل باحترام في مانشستر.. وأتحمل جزء من فشلي هناك 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514623/مهاب-ياسر-قرار-جوميز-سبب-رحيلي-عن-الزمالك