سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع دي يونج لتمديد عقده

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 13:33

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

أتم برشلونة اتفاقه مع فرينكي دي يونج من أجل تمديد تعاقده حتى 2029 وفقا لصحيفة سبورت.

وينتهي تعاقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة توصل لاتفاق مع اللاعب الهولندي لتمديد عقده ل 3 مواسم إضافية.

وسيتم الانتهاء من الإجراءات المتبقية خلال الفترة المقبلة على أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال أسبوع.

عقد دي يونج الجديد سيتم إدراجه ضمن هيكل الرواتب الجديد الذي يعمل به برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

باستثناء روبرت ليفاندوفسكي صاحب أعلى راتب في الفريق، وإلى جانب رافينيا ولامين يامال الذي يشهد راتبه زيادة مع تجديد عقده وتير شتيجن الذي تم تجديد عقده وفق معايير مختلفة سابقا فإن دي يونج سيدخل بنفس تصنيف الفئة الأولى بالفريق.

وسيحصل دي يونج على 12 مليون يورو وهو نفس راتب داني أولمو وفيران توريس ورونالد أراوخو.

وسيتبقى لبرشلونة أمر تجديد عقدي إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن خلال الفترة المقبلة.

وانضم دي يونج لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس أمستردام مقابل 85 مليون يورو.

وشارك دي يونج منذ انضمامه لبرشلونة في 266 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 24.

برشلونة فرينكي دي يونج
