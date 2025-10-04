أنتوني: لم أعامل باحترام في مانشستر.. وأتحمل جزء من فشلي هناك

يرى أنتوني لاعب ريال بيتيس أنه لم يحظى بالاحترام خلال فترة وجوده في مانشستر يوناتيد.

وانضم أنتوني لريال بيتيس في بداية الموسم الحالي بشكل نهائي قادما من مانشستر يونايتد.

وقال أنتوني عبر ESPN البرازيلية: "لست من النوع الذي يحب إثارة الجدل أو الإشارة إلى الآخرين، في الواقع لن أذكر أي أسماء في هذه المقابلة لكنني أعتقد أنني تعرضت لعدم احترام في مانشستر وبطرق سيئة أيضا، لم يلق علي أحد التحية".

وواصل "الآن لا أهتم بما حدث في مانشستر لأنني أتواجد في المجان الذي أريده وهو بيتيس، وأعيش في مدينة إشبيلية وهذا أهم شيء بالنسبة لي".

وتابع "أتحمل بعض الذنب حول فشلي في مانشستر يونايتد، لكن أعتقد أن أمورا خارج كرة القدم أثرن على أدائي، أنا أعرف قدراتي وجودتي، أكرر أتحمل مسؤوليتي لعدم تقديم المستوى الذي كان يجب أن أقدمه لكنني أحاول دائما رؤية الجانب الإيجابي، وتلك الفترة في مانشستر كانت ضرورية لألتقي بنفسي من جديد".

وأضاف "قضيت أشعر صعبة في إنجلترا، لأنني جلست لمدة 40 يوما في الفندق وأتدرب بعيدا عن زملائي، لم يحترموني، لكن هذه هي الحياة ولا أريد خلق المزيد من الجدل، أنا ممتن للنادي وكانت هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة، وفي النهاية فزت بلقبين".

وكان أنتوني قد قضى الموسم الماضي معارا إلى بيتيس قبل الانتقال بشكل نهائي إلى بيتيس.

مانشستر يونايتد ريال بيتيس أنتوني
