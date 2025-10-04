سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع قلب دفاع أيسر خلال الفترة المقبلة.

نيكو شلوتيربيك النادي : بوروسيا دورتموند برشلونة

وفقا لسبورت فإن هدف برشلونة الأساسي هو نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، بينما يضع النادي خيارا آخر هو جونزالو إيناسيو مدفاع سبورتنج لشبونة.

القرار النهائي بشأن التحرك للتعاقد مع أي منهما سيعتمد على تطور موقف أندرياس كريستنسن وإمكانية رحيله أو استمراره مع الفريق عقب نهاية الموسم.

كما يعتمد القرار على الوضع المالي لنادي برشلونة عقب نهاية الموسم وما إذا كان الفريق سيتمكن من إجراء تعاقدات بشكل طبيعي.

ويملك برشلونة حاليا في مركز قلب الدفاع كل من رونالد أراوخو وباو كوبارسي وإريك جارسيا وكريستنسن، كما يستطيع جول كوندي اللعب بذات المركز.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية غدا الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.