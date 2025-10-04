سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

نيكولاس شلوتربيك

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع قلب دفاع أيسر خلال الفترة المقبلة.

نيكو شلوتيربيك

النادي : بوروسيا دورتموند

برشلونة

وفقا لسبورت فإن هدف برشلونة الأساسي هو نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، بينما يضع النادي خيارا آخر هو جونزالو إيناسيو مدفاع سبورتنج لشبونة.

القرار النهائي بشأن التحرك للتعاقد مع أي منهما سيعتمد على تطور موقف أندرياس كريستنسن وإمكانية رحيله أو استمراره مع الفريق عقب نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يدعو للتظاهر في برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية

كما يعتمد القرار على الوضع المالي لنادي برشلونة عقب نهاية الموسم وما إذا كان الفريق سيتمكن من إجراء تعاقدات بشكل طبيعي.

ويملك برشلونة حاليا في مركز قلب الدفاع كل من رونالد أراوخو وباو كوبارسي وإريك جارسيا وكريستنسن، كما يستطيع جول كوندي اللعب بذات المركز.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية غدا الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة بوروسيا دورتموند نيكو شلوتربيك
نرشح لكم
خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو هدف الزمالك السابق ينتقل إلى بني ياس ميلان يخطط لتكرار تجربة مودريتش مع ليفاندوفسكي جوليان ألفاريز يرد على أنباء اقترابه من برشلونة جاكسون: الاستمرار مع بايرن؟ أشعر وكأنني في بيتي ديكو يعترف برغبة مانشستر سيتي في ضم كوندي سبورت: ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي إذا رحل عن برشلونة
أخر الأخبار
إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع جدا.. ويمكنك أن تطور نفسك كرياضي بالتعلم منه 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنتوني: لم أعامل باحترام في مانشستر.. وأتحمل جزء من فشلي هناك 53 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات السبت 4 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. وليفربول ضد تشيلسي 2 ساعة | الدوري المصري
بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 8 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 9 ساعة | منتخب مصر
جوارديولا يدعو للتظاهر في برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (2)-(1) تشيلي.. تأهل درامي للفراعنة 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514618/سبورت-برشلونة-يراقب-مدافع-دورتموند