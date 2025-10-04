مواعيد مباريات السبت 4 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. وليفربول ضد تشيلسي

تستكمل اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

طلائع الجيش × الجونة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × توتنام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

أرسنال × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × فالنسيا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيك بلباو × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

بارما × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

لاتسيو × تورينو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

إنتر × كريمونيسي.. 7:0 مساء - تطبيق ستارزبلاي

أتالانتا × كومو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

ميتز × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بريست × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أوكسير × لانس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فيردر بريمن × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

