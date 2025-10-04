مواعيد مباريات السبت 4 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. وليفربول ضد تشيلسي
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 10:58
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
طلائع الجيش × الجونة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.
الزمالك × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × توتنام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
أرسنال × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
مانشستر يونايتد × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
تشيلسي × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
جيرونا × فالنسيا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
أتلتيك بلباو × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
بارما × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي
لاتسيو × تورينو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي
إنتر × كريمونيسي.. 7:0 مساء - تطبيق ستارزبلاي
أتالانتا × كومو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
ميتز × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بريست × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
أوكسير × لانس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
باير ليفركوزن × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
أوجسبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فيردر بريمن × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.
