مواعيد مباريات السبت 4 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. وليفربول ضد تشيلسي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

هوجو إيكتيكي - ليفربول - إيفرتون

تستكمل اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل جوارديولا يدعو للتظاهر في برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب

طلائع الجيش × الجونة.. 5:00 مساء - أون سبورت 2.

الزمالك × غزل المحلة.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × توتنام.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

أرسنال × وست هام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد × سندرلاند.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × ليفربول.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو × ليفانتي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

جيرونا × فالنسيا.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتلتيك بلباو × ريال مايوركا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × فياريال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

بارما × ليتشي.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

لاتسيو × تورينو.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي

إنتر × كريمونيسي.. 7:0 مساء - تطبيق ستارزبلاي

أتالانتا × كومو.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

ميتز × أولمبيك مارسيليا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بريست × نانت.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

أوكسير × لانس.. 10:05 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × لايبزج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

باير ليفركوزن × يونيون برلين.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

أوجسبورج × فولفسبورج.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فيردر بريمن × سانت باولي.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونيخ.. 7:30 مساء - إم بي سي أكشن.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الأهلي الزمالك الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مواعيد مباريات السبت
نرشح لكم
تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب دغموم: مباراة صعبة ولكن.. وهذا طموحي مع الجزائر الاتحاد السكندري يقرر صرف مكافآت ومستحقات اللاعبين بعد الفوز على المقاولون خبر في الجول - عودة الجزيري وشيكو بانزا لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة طولان: من الغريب إقامة مباراتين لبيراميدز في ديسمبر.. ولدينا ورطة أخرى بسبب فيفا الاتحاد السكندري يستعيد الانتصارات بفوز مثير على المقاولون العرب بهدف القرموطي.. المصري يفوز على البنك الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا مدرب سموحة: عرفنا كيف نحد من خطورة الإسماعيلي.. وكنا أفضل في الشوط الثاني
أخر الأخبار
سبورت: برشلونة يراقب مدافع دورتموند 29 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات السبت 4 أكتوبر - الأهلي والزمالك.. وليفربول ضد تشيلسي 58 دقيقة | الدوري المصري
بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 7 ساعة | منتخب مصر
كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 7 ساعة | منتخب مصر
جوارديولا يدعو للتظاهر في برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (2)-(1) تشيلي.. تأهل درامي للفراعنة 10 ساعة | منتخب مصر
تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب 10 ساعة | الدوري المصري
سيمينيو يقود بورنموث لقلب الطاولة على فولام بثلاثية 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب
/articles/514617/مواعيد-مباريات-السبت-4-أكتوبر-الأهلي-والزمالك-وليفربول-ضد-تشيلسي