بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 04:52

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر للشباب - تشيلي - كأس العالم تحت 20

حسم منتخب تشيلي المركز الثاني على حساب منتخب مصر في المجموعة الأولى من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بفارق بطاقتين صفراوين.

وانتصر منتخب مصر على تشيلي بهدف في الدقيقة 90+5 ما عقّد المجموعة بعد تساوي منتخب مصر وتشيلي ونيوزيلندا في نفس الرصيد من النقاط بـ 3 لكل منتخب.

وبعد تعادل منتخب مصر مع تشيلي ونيوزيلندا برصيد 3 نقاط وبالعودة للائحة جاء كالتالي.

البند الأول: عدد النقاط للفرق المتساوية: 3 نقاط لكل منتخب.

البنك الثاني: فارق الأهداف بين الفرق المتساوية: 0 لكل منتخب.

البند الثالث: الأهداف المسجلة بين الفرق المتساوية: 3 لكل منتخب.

البند الرابع: فارق الأهداف لكل مباريات المجموعة: منتخب مصر -2 يتساوى مع تشيلي ونيوزيلندا -3 (استبعاد نيوزيلندا).

البند الخامس: الأهداف المسجلة لكل مباريات المجموعة: منتخب مصر 3 أهداف يتساوى مع تشيلي.

البند السادس: اللعب النظيف: منتخب مصر 7 بطاقات وتشيلي 5.

بطاقات مصر الصفراء: مؤمن شريف ضد نيوزيلندا - نائل أحمد ضد تشيلي - عمر خضر ضد تشلي - أحمد وحيد ضد تشيلي - مهاب سامي ضد تشيلي - حمادة أنور (إداري) - علاء عبده (المدرب العام).

بطاقات تشيلي الصفراء: باتريسيو روميرو ضد مصر - ماريو ساندوفال ضد مصر - نيكولاس سواريز ضد نيوزيلندا - إيان جوميز ضد نيوزيلندا - فلافيو مويا ضد اليابان.

إذا تشيلي تحتل المركز الثاني ومنتخب مصر يحتل المركز الثالث في انتظار الترتيب النهائي لأفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث للتأهل لدور الـ 16.

موقف منتخب مصر من أفضل مركز ثالث

1 كوريا الجنوبية: 3 مباريات 4 نقاط

2 نيجيريا: مباراتان 3 نقاط

3 مصر: 3 مباريات 3 نقاط

4 فرنسا: مباراتان 3 نقاط

5 البرازيل: مباراتان نقطة واحدة

6 كوبا: مباراتان نقطة واحدة

سينتظر منتخب مصر نتائج المجموعات الـ 4 الأخرى لمعرفة موقفه من التأهل لدور الـ 16 وهوية الفريق الذي سيواجهه.

