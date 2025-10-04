كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل

في الرمق الأخير، تغلب منتخب مصر على البلد المضيف تشيلي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وبذلك عاد منتخب مصر لصراع التأهل إلى دور الـ 16 بسيناريو جنوني في الدقائق الأخيرة للجولة.

وكان منتخب مصر بحاجة للفوز على تشيلي من أجل البقاء في المعادلة، بعد فوز اليابان على نيوزيلندا 3-0 في نفس الجولة والتوقيت.

هدف اليابان الثالث أقصى نيوزيلندا من حسابات التأهل تماما في حالة فوز مصر، وهو ما تم في اللحظة الأخيرة.

وتقدم منتخب تشيلي في الدقيقة 27 بهدف نيكولاس كاركامو بتسديدة أرضية على يمين الحارس.

واستعمل منتخب مصر بطاقة التحدي مطالبا بطرد مدافع تشيلي بعد عرقلة محمد عبد الله.

وكان عبد الله قد تلقى تمريرة رائعة جعلته شبه منفردا من بعد منتصف الملعب.

ولكن بعد المراجعة، قرر الحكم الاكتفاء بالبطاقة الصفراء في الدقيقة 32.

وسدد محمد عبد الله ركلة حرة ولكنها ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 48 سجل أحمد عابدين هدف التعادل برأسية بعد ركنية من عمر خضر.

وتصدى الحارس أحمد وهب لرأسية صعبة من روسيل محولا إياها إلى ركنية في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 60 استخدم مدرب تشيلي بطاقة التحدي مطالبا بركلة جزاء ضد معتز محمد.

وبعد المراجعة، اعتبر الحكم أن معتز محمد لم يتحرك من موقعه، وبالتالي لا وجود لركلة الجزاء.

وأتى محمد السيد وأحمد وحيد بدلا من عبد الله بوستنجي وأحمد خالد كباكا في الدقيقة 66.

وطالبت مصر بركلة جزاء في الدقيقة 84 بداعي دفع حامد عبد الله، وبعد دقيقتين رفض الحكم احتسابها واعتبرها احتكاكا طبيعيا.

وفي الدقيقة 92 أتى عمرو خالد بيبو بدلا من أحمد نايل.

وتحصل منتخب مصر على ركلة حرة في الدقيقة 95، كان من المفترض أن يسددها محمد عبد الله، وطالب عمر خضر بتسديدها.

وتدخل الجهاز الفني ووجه بمنح الركلة لعمر خضر، الذي سددها ببراعة على يمين الحارس مسجلا هدف الفوز في الوقت القاتل.

واندلعت مشادة في الملعب بين لاعبي الفريقين على هامش ركنية تشيلي الأخيرة التي مرت بسلام، مع نزول سيف سفاجا بدلا من محمد عبد الله في الدقيقة 100.

وتم اختيار محمد عبد الله كرجل المباراة.













































ماذا سيحدث الآن؟

تأهل منتخب اليابان على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

مصر وتشيلي ونيوزيلندا لكل منهم 3 نقاط.

ترتيب معايير كسر التعادل كالتالي:

1- النقاط في مباريات الفرق المتساوية (3 نقاط لكل منهم)

2- فارق الأهداف في مباريات الفرق المتساوية (0 لكل منهم).

3- الأهداف المسجلة في مباريات الفرق المتساوية (3 أهداف لكل منهم).

4- فارق الأهداف الإجمالي في مباريات المجموعة (هنا تسقط نيوزيلندا لخسارتها أمام اليابان 3-0، مقابل خسارة مصر وتشيلي 2-0).

هكذا تحتل نيوزيلندا المركز الرابع، ويصبح المركز الثاني المؤهل مباشرة والثالث الذي يتأهل منه 4 فرق من أصل 6، بين مصر وتشيلي.

5- الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة (3 لمصر وتشيلي)

6- اللعب النظيف (5 إنذارات لكل منهما للاعبين)

6- اللعب النظيف (7 إنذارات لمصر مقابل 5 لتشيلي باحتساب الأجهزة الفنية)

هكذا تتأهل تشيلي بالمركز الثاني بفضل قاعدة اللعب النظيف، وتنتظر مصر موقفها بين أصحاب المركز الثالث، حيث يتأهل أفضل 4 من أصل 6.