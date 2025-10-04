انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (2)-(1) تشيلي.. تأهل درامي للفراعنة

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 01:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - تشيلي - كأس العالم تحت 20

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ضد تشيلي في كأس العالم تحت 20 عاما.

ويمتلك منتخب مصر احتمالين للتأهل للدور المقبل بشرط الفوز في لقاء اليوم الذي سيبدأ في الثانية بعد منتصف الليل.

ويتذيل منتخب مصر الترتيب بدون رصيد من نقاط بعد تعرضه للخسارة بنتيجة 2-0 أمام اليابان و2-1 أمام نيوزيلندا.

تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب لمواجهة منتخب مصر الثاني.. رضا سليم ينضم لقائمة المغرب للمحليين لأول مرة.. مصر تنظم معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع NBA منتخب مصر يعلن تفاصيل معسكر أكتوبر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

فيما يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد اليابان المتصدر بـ 6 نقاط ونيوزيلندا صاحبة الـ 3 نقاط.

فرص منتخب مصر في التأهل

* الاحتمال الأول: الفوز أمام تشيلي بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان أمام نيوزيلندا. في تلك الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف بين تشيلي ومصر ونيوزيلندا (نظرا للتعادل في المواجهات المباشرة)، وهو ما يؤهل مصر في المركز الثاني خلف اليابان.

* الاحتمال الثاني: الفوز أمام تشيلي مع فوز نيوزيلندا أو تعادلها مع اليابان، لينتظر وقتها منتخب مصر فرص الصعود ضمن أفضل ثوالث حسب نتائج المجموعات الأخرى.

المباراة مذاعة عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

--

ق 100 سيف سفاجا بدلا من محمد عبد الله

ق 99 مشادة بين لاعبي الفريقين

ق 95 جوووووول عمر خضر يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل من ركلة حرة

ق 86 الحكم يرفض ويعتبرها احتكاكا طبيعيا على الكرة

ق 84 مصر تطالب بركلة جزاء بعد دفع حامد عبد الله

ق 66 محمد السيد وأحمد وحيد بدلا من عبد الله بوستنجي وأحمد خالد كباكا

ق 63 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يقرر أن معتز لم يتحرك من موقعه.. وبالتالي لا ركلة جزاء

ق 60 مدرب تشيلي يستخدم بطاقة التحدي مطالبا بركلة جزاء ضد معتز محمد

ق 55: أحمد وهب يتصدى لرأسية روسيل ببراعة ويحولها لركنية

ق 48: جووول التعااادل.. أحمد عابدين يسجل التعادل برأسية بعد ركنية عمر خضر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: العارضة تمنع ركلة حرة مباشرة سددها محمد عبد الله ببراعة

ق 32: الحكم يرفض طلب منتخب مصر بطرد مدافع تشيلي بعد عرقلة محمد عبد الله الذي تلقى تمريرة رائعة جعلته شبه منفردا من بعد منتصف الملعب ويكتفي بالبطاقة الصفراء.

ق 27: هدف أول لتشيلي.. نيكولاس كاركامو يسجل الأول بتسديدة أرضية على يمين الحارس

ق22: منتخب مصر يستخلص الكرة بالقرب من مناطق دفاع تشيلي لكن محمد عبد الله يتباطئ والكرة إلى ركنية.

بداية اللقاء في الثانية صباحا.

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه مصر للشباب كأس العالم للشباب
