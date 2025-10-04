تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب

أعلن أسامة نبيه تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة تشيلي في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم تحت 20 عاما.

ويمتلك منتخب مصر احتمالين للتأهل للدور المقبل بشرط الفوز في لقاء اليوم الذي سيبدأ في الثانية بعد منتصف الليل.

وأجرى نبيه تغيير بمشاركة حامد عبد الله بدلا من مؤمن شريف.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: مهاب سامي – معتز محمد – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي

الوسط: تيبو جابريال – أحمد خالد كاباكا – سليم طلب

الهجوم: حامد عبد الله – نائل أحمد – محمد عبد الله

ويتذيل منتخب مصر الترتيب بدون رصيد من نقاط بعد تعرضه للخسارة بنتيجة 2-0 أمام اليابان و2-1 أمام نيوزيلندا.

فيما يحتل منتخب تشيلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد اليابان المتصدر بـ 6 نقاط ونيوزيلندا صاحبة الـ 3 نقاط.

فرص منتخب مصر في التأهل

* الاحتمال الأول: الفوز أمام تشيلي بفارق أكثر من هدف، مع فوز اليابان أمام نيوزيلندا. في تلك الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف بين تشيلي ومصر ونيوزيلندا (نظرا للتعادل في المواجهات المباشرة)، وهو ما يؤهل مصر في المركز الثاني خلف اليابان.

* الاحتمال الثاني: الفوز أمام تشيلي مع فوز نيوزيلندا أو تعادلها مع اليابان، لينتظر وقتها منتخب مصر فرص الصعود ضمن أفضل ثوالث حسب نتائج المجموعات الأخرى.