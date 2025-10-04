دغموم: مباراة صعبة ولكن.. وهذا طموحي مع الجزائر

أبدى عبد الرحيم دغموم لاعب المصري سعادته بالفوز على البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال دغموم في تصريحاته لقناة أون سبورت: "كانت مباراة صعبة أمام فريق قوي".

وأضاف "كان يمكننا تسجيل العديد من الأهداف في الشوط الأول".

وأكمل "أشكر كل الزملاء على جهودهم، هذا الفوز كان يجب تحقيقه".

واختتم "أطمح للمنافسة على كل بطولة أخوضها، سواء كأس العرب مع منتخب الجزائر أو الدوري مع المصري".

وفاز المصري على البنك الأهلي بهدف دون رد ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وسجل أحمد القرموطي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 46.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 18 في صدارة الترتيب مؤقتا وبفارق نقطة عن الزمالك في انتظار ختام مباريات الجولة العاشرة.

فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 11 نقطة في المركز 12 بجدول الترتيب.