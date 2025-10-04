توخيل يوضح سبب عدم استدعاء بيلينجهام لقائمة منتخب إنجلترا

أوضح توماس توخيل المدير الفني لـ منتخب إنجلترا سبب عدم استدعاء جود بيلينجهام لقائمة الأسود الثلاثة في تصفيات كأس العالم 2026 بشهر أكتوبر الحالي.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد إنجلترا

وغاب بيلينجهام عن القائمة التي ستواجه كل من ويلز ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الألماني في المؤتمر الصحفي: "أتفهم تركيزكم على جود، فهو لاعب مميز للغاية. وللاعبين المميزين قواعد خاصة أحيانا. لكن في هذا المعسكر، قررنا الالتزام بخطتنا واستدعاء القائمة نفسها".

وأضاف: "هناك أيضا عامل آخر، فهو لم يستعِد كامل لياقته بعد في ريال مدريد. صحيح أنه عاد للمشاركة، لكنه حتى الآن لم يلعب مباراة كاملة. شارك أساسيا في مباراة واحدة فقط".

وشارك جود أساسيا لأول مرة هذا الموسم في خسارة ريال مدريد من أتلتيكو مدريد في الدربي بنتيجة 5-2 بعد تعافيه من الإصابة في الكتف.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا منافسه ويلز وديا يوم 9 أكتوبر المقبل.

ثم يلعب منتخب إنجلترا خصمه لاتفيا في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم 14 أكتوبر.

واستبعد المدرب الألماني كل من فيل فودين لاعب مانشستر سيتي وجاك جريليش جناح إيفرتون رغم تألقهما.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني.