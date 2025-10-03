الاتحاد السكندري يقرر صرف مكافآت ومستحقات اللاعبين بعد الفوز على المقاولون

قرر محمد سلامة، القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، صرف مكافآت اللاعبين والمستحقات المالية المتأخرة تحفيزًا لهم، وذلك بعد فترة طويلة شهدت سوء نتائج للفريق.

يأتي هذا القرار عقب عودة الاتحاد السكندري إلى الانتصارات، بعد الفوز على فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وشدد سلامة عبر المركز الإعلامي لناديه على أن هذا القرار يأتي في إطار دعم اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء في المباريات المقبلة.

وفاز الاتحاد على المقاولون في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

وسجل للاتحاد كل من فادي فريد وفيفور أكيم، فيما سجل شكري نجيب هدف المقاولون العرب.

الفوز أنهى سلسلة من 5 مباريات دون انتصار لزعيم الثغر وهو الأول للفريق مع تامر مصطفى الذي تولى المهمة خلفا لأحمد سامي.

في المقابل واصل المقاولون العرب البحث عن الفوز الأول وقاد الفريق فنيا طلعت محرم بعد قبول استقالة محمد مكي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثالث على التوالي ضد المقاولون العرب في آخر 3 مباريات الدوري المصري.

الفوز ارتقى بالاتحاد للمركز الـ 17 برصيد 8 نقاط فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط في المركز الـ 20 قبل الأخير.