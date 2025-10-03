لمواجهة منتخب مصر الثاني.. رضا سليم ينضم لقائمة المغرب للمحليين

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

رضا سليم - الجيش الملكي

أعلن نادي الجيش الملكي انضمام رضا سليم لاعب الفريق والمُعار من الأهلي لصفوف منتخب المغرب للمحليين.

ويقود منتخب المغرب للمحليين المدير الفني طارق السكتيوي والذي حقق منذ أشهر لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وانضم 7 لاعبين من الجيش الملكي لأسود أطلس من بينهم رضا سليم.

صاحب الـ 25 عاما يقضي الموسم الحالي معارا من الأهلي للجيش الملكي.

وخاض رضا سليم حتى الآن 3 مباريات في الدوري المغربي دون أن يسجل أو يصنع في 171 دقيقة.

ويستعد منتخب المغرب للمحليين لمواجهة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في مباراة ودية يوم 9 أكتوبر.

وسيلتقي أسود أطلس مع الكويت وديا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في دولة الإمارات.

ويشارك منتخب المغرب في كأس العرب لحساب المجموعة الثانية رفقة السعودية والفائز من عمان والصومال والفائز من اليمن وجُزر القُمر.

الأهلي رضا سليم الجيش الملكي المغرب للمحليين
