خبر في الجول - عودة الجزيري وشيكو بانزا لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 23:51
كتب : FilGoal
أعاد البلجيكي ياينيك فيريرا مدرب الزمالك، الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الدين الجزيري لقائمة الفريق في مواجهة غزل المحلة.
ويلعب الزمالك ضد غزل المحلة مساء السبت ضمن الجولة العاشرة من الدوري.
وحسبما علم FilGoal.com فإن سيف الدين الجزيري وشيكو بانزا عادا لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة.
وغاب الجزيري وبانزا عن قائمة الزمالك أمام الأهلي في الجولة التاسعة.
وخسر الزمالك على يد الأهلي 2-1 ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة خلف المصري المتصدر برصيد 18 نقطة.
فيما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.
