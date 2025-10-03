قائمة الأرجنتين - انضمام ثلاثي جديد.. وتواجد ميسي في وديتي أكتوبر
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 23:21
كتب : FilGoal
أعلن ليونيل سكالوني قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبورتيريكو وديا في شهر أكتوبر الجاري.
وستقام المباراتين الوديتين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت القائمة التي ضمت 28 لاعبا تواجد ليونيل ميسي، بالإضافة لانضمام الثنائي فاكوندو كامبيسيس حارس راسينج كلوب ولاوتارو ريفيرو مدافع ريفر بليت وأنيبال مورينو لاعب وسط بالميراس لأول مرة.
فيما عاد خوسيه لوبيز لتمثيل المنتخب بعد تألقه مؤخرا بقميص بالميراس البرازيلي.
وغاب عن القائمة إيزيكويل بالاسيوس وباولو ديبالا وفاكوندو ميدينا وخوان فويث ونيهان بيريز بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة التانجو
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – خيرونيمو رولي – والتر بينيتز – فاكوندو كامبيسيس
الدفاع: جونزالو مونتيل – ناهول مولينا – كريستيان روميرو – ليوناردو باليردي – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس سينسي – لاوتارو ريفيرو – ماركوس أكونيا – نيكولاس تاجليافيكو
الوسط: لياندرو باريديس – أنايبل مورينو – رودريجو دي بول – إنزو فيرنانديز – نيكولاس باز – جيوفاني لو سيسلو – أليكسيس ماك أليستر – تياجو ألمادا – جوليانو سيميوني – نيكولاس جونزاليس – فرانكو ماستانتونو
الهجوم: ليونيل ميسي – خوسيه مانويل لوبيز – خوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز
#SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2025
وتأهل منتخب الأرجنتين بالفعل لنهائيات كأس العالم 2026 بعدما تصدر ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.