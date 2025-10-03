طولان: من الغريب إقامة مباراتين لبيراميدز في ديسمبر.. ولدينا ورطة أخرى بسبب فيفا

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

بيراميدز

أبدى حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني تعجبه من إقامة مباراتين لـ بيراميدز في الدوري المصري أثناء مشاركة المنتخب في كأس العرب.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة طولان للمشاركة في كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل والتي تستضيفها قطر.

وقال طولان عبر قناة DMC: "رابطة الأندية تعلم أن منتخب مصر لديه مهمة بخوض منافسات كأس العرب وطلبت منهم أن تكون آخر مباراة في الدوري يوم 23 نوفمبر المقبل للدخول في معسكر استعدادا للبطولة والغريب وجود مباراتين لبيراميدز يومي 3 و6 ديسمبر".

وتأجلت مباراتين لبيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية وبتروجت بسبب المشاركة في كأس إنتركونتيننتال ودوري أبطال إفريقيا، وتحدد إقامتهما في شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "جوائز البطولة أكبر من البطولات القارية وبالتأكيد الأندية تريد مصلحتها وهذا طبيعي لكن نسعى للوصول لحالة تفاهم مع جميع الأطراف".

وتصل جوائز بطولة كأس العرب في نسختها الثانية تحت رعاية فيفا لـ 36 مليون دولار.

وأتم "لدينا ورطة أخرى بسبب الاتحاد الدولي الذي ينظم كأس العرب وفي نفس التوقيت كأس إنتركونتيننتال بنفس البلد بمشاركة بيراميدز".

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع الفريق الفائز بلقب دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال يوم 13 ديسمبر المقبل وهو ما يتعارض مع مواعيد كأس العرب أيضا.

وسبق أن انضم كل من أحمد الشناوي وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وكريم حافظ لقائمة منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

