الاتحاد السكندري يستعيد الانتصارات بفوز مثير على المقاولون العرب

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

عبد الغني محمد - محمد عنتر - الاتحاد - المقاولون

عاد الاتحاد السكندري لتحقيق الانتصارات في الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

وسجل للاتحاد كل من فادي فريد وفيفور أكيم، فيما سجل شكري نجيب هدف المقاولون العرب.

الفوز أنهى سلسلة من 5 مباريات دون انتصار لزعيم الثغر وهو الأول للفريق مع تامر مصطفى الذي تولى المهمة خلفا لأحمد سامي.

في المقابل واصل المقاولون العرب البحث عن الفوز الأول وقاد الفريق فنيا طلعت محرم بعد قبول استقالة محمد مكي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثالث على التوالي ضد المقاولون العرب في آخر 3 مباريات الدوري المصري.

الفوز ارتقى بالاتحاد للمركز الـ 17 برصيد 8 نقاط فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط في المركز الـ 20 قبل الأخير.

وصف المباراة

أشهر أحمد الغندور حكم اللقاء بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 2 لجوزيف أوشايا بعد شد لاعب الاتحاد من القميص.

وفي الدقيقة 3 حوّل عبد الغني محمد كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة في الشباك متقدما للاتحاد.

تقنية الفيديو تدخلت وبعد 8 دقائق من المطالعة أعلنت إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 38 تسلم فادي فريد وراوغ عمر الوحش وسدد كرة ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك معلنة تقدم زعيم الثغر.

وتألق صبحي سليمان في التصدي لرأسية من محمد عنتر في نهاية الشوط الأول لينتهي بتقدم الأخضر.

وفي الثاني استغل شكري نجيب تمريرة طولية وخطأ المدافع وسدد كرة قوية سكنت شباك صبحي سليمان وأعلن التعادل بهدف في شباك فريقه السابق في الدقيقة 61.

وعاد أحمد الغندور لمطالعة تقنية الفيديو بعد مطالبات لاعبي الاتحاد باحتساب ركلة جزاء لصالح فادي فريد لكن بعد دقيقتين رفض احتسابها في الدقيقة 74.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء سجل فيفور أكيم برأسية وارتقاء رائع الهدف الثاني للاتحاد بعد عرضية متقنة من إسلام سمير.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد لتنتهي بالفوز 2-1.

الاتحاد السكندري المقاولون العرب الدوري المصري
