بهدف القرموطي.. المصري يفوز على البنك الأهلي ويتصدر الدوري مؤقتا

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

منذر طمين - المصري

تصدر المصري جدول ترتيب الدوري بعد الفوز الثمين على حساب البنك الأهلي.

وفاز المصري على البنك الأهلي بهدف دون رد ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.

وسجل أحمد القرموطي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 46.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 18 في صدارة الترتيب مؤقتا وبفارق نقطة عن الزمالك في انتظار ختام مباريات الجولة العاشرة.

فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 11 نقطة في المركز 12 بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ المصري المباراة بضغط هجومي على مرمى البنك الأهلي بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف محقق بعد تسديدة قوية تصدى لها عبد العزيز البلعوطي.

ورد البنك الأهلي عن طريق مصطفى شلبي الذي انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية علت مرمى المصري بقليل.

وتبادل عمر الساعي الكرة مع صلاح محسن وأهدر فرصة هدف محقق بعدما وضع الكرة أعلى من المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني نجح أحمد القرموطي في تسجيل الهدف الأول للمصري بعد تسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 46.

وتعرض باهر المحمدي للطرد بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله على مصطفى شلبي.

وأهدر أسامة فيصل فرصة محققة لتسجيل التعادل بعد خطأ من محمود حمدي حارس مرمى المصري.

