اسكواش – عسل إلى نهائي قطر كلاسيك.. ونور وهانيا يتنافسان على لقب السيدات

تأهل مصطفى عسل لاعب بالم هيلز إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2025.

فيما ضمنت مصر اللقب في منافسات السيدات بعد تأهل كل من نور الشربيني لاعبة سبورتنج وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة للنهائي.

في منافسات الرجال فاز عسل على فارس الدسوقي بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت 42 دقيقة.

وتأهل النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 على الإنجليزي جوناه براينت.

وسيقام النهائي غدا السبت بين عسل وكول في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وخسر عسل نهائي نسخة 2024 أمام البيروفي دييجو إلياس ويسعى لتحقيق اللقب لأول مرة.

وفي السيدات حجزت نور الشربيني تأهلها بالفوز 3-0 على تيني جيليس.

وتفوقت هانيا على أمينة عرفي بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية.

وسيتكرر نهائي 2023 والذي توجت فيه هانيا آنذاك على نور باللقب لأول مرة.

كما تحمل نور لقب النسخة الماضية بعد تحقيق الفوز على نوران جوهر.

وسيقام نهائي السيدات غدا بين المصنفة الأولى والثانية في البطولة في الخامسة والنصف مساءً.