مدرب سموحة: عرفنا كيف نحد من خطورة الإسماعيلي.. وكنا أفضل في الشوط الثاني

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

أحمد عبد العزيز مدرب سموحة

كشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لـ سموحة كيف حقق فريقه الفوز على الإسماعيلي في الجولة العاشرة.

وانتصر سموحة بهدفين دون رد في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وقال المدير الفني لـ سموحة عبر أون سبورت: "الإسماعيلي نادي كبير جدا ويمر بظروف صعبة".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين لأننا لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، ومع بعض التعديلات في الشوط الثاني استطعنا تسجيل هدفين بتوفيق من الله".

وأكمل "خلال الأسبوع الماضي درسنا الإسماعيلي جيدا وأدينا بشكل أفضل في الشوط الثاني".

وأتم "الإسماعيلي لعب على غلق المساحات دفاعيا ثم الهجوم بمرتدات وهو أسلوب خطير، وعرفنا كيف نحد من خطورتهم عن طريق تبادل المراكز وبعد الهدفين المباراة أصبحت أسهل".

سجل لسموحة كل من بابي بادجي وأحمد فوزي.

وحقق سموحة فوزه الثالث هذا الموسم وارتفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز السابع.

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما تلقى الهزيمة السادسة على التوالي.

وتعد تلك ثاني أسوأ انطلاقة للدراويش منذ عام 2000 برصيد 4 نقاط في أول 10 جولات، بعد موسم 2021-22 التي حقق خلالها الفريق 3 نقاط في أول 10 جولات.

سموحة الإسماعيلي أحمد عبد العزيز
