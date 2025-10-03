قائمة غزل المحلة - رباعي في الهجوم ضمن خيارات عبد العال أمام الزمالك

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لـ غزل المحلة قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد هيئة قناة السويس غدا السبت في الخامسة مساءً.

ويغيب سولومون ألادي وعماد ميهوب وأحمد سعيد ويوسف حسن عن قائمة الغزل.

وجاءت قائمة الغزل

حراسة المرمى: عامر عامر – أحمد العربي – أحمد النفراوي

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – محمد عبد الغني – عبد الرحمن بودي – عبد الرحيم عموري – بسام وليد – يحيى زكريا - رحيم شوماري

الوسط: محمود نبيل – موري توريه – محمود مجدي – معاذ عبد السلام – أشرف مجدي – يوسف العزب – رشاد العرفاوي – أحمد عتمان

الهجوم: سعيدي كيبو – محمود صلاح – جريندو – عاطف الحكيم

ويحتل الغزل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من 7 تعادلات وانتصار.

فيما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن المصري والأهلي ووادي دجلة.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري قائمة غزل المحلة
