انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(1) المقاولون.. فوز زعيم الثغر

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

عبد الغني محمد - محمد عنتر - الاتحاد - المقاولون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الجولة 10 من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الثغر المركز الـ 20 وذئاب الجبل المركز الـ 19 وفي رصيد كلاهما 5 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 79: جووول فيفور أكيم يسجل الثاني برأسية بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى

ق 73: الغندور يرفض احتساب ركلة جزاء

ق 72: الغندور يعود لتقنية الفيديو لمراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء للاتحاد لصالح فادي فريد

ق 61: شكري نجيب يسجل التعادل للمقاولون العرب بتسديدة من داخل الـ 18 بعد خطأ دفاعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووول اووول فادي فريد يراوغ ويسدد كرة في الشباك

ق 8: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 3: عبد الغني محمد يسجل الهدف الأول للاتحاد

بداية اللقاء

المقاولون العرب الاتحاد السكندري الدوري المصري
