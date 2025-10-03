انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(1) المقاولون.. فوز زعيم الثغر

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

عبد الغني محمد - محمد عنتر - الاتحاد - المقاولون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الجولة 10 من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الثغر المركز الـ 20 وذئاب الجبل المركز الـ 19 وفي رصيد كلاهما 5 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: فك تجميد مستحقات اللاعبين مقابل شرط أمام المقاولون العرب فك شراكة التفوق.. زد ينتصر على الاتحاد السكندري ويعقد موقفه قائمة الاتحاد السكندري - تامر مصطفى يعلن قائمة مباراته الأولى أمام زد خبر في الجول - نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

--

انتهت

ق 79: جووول فيفور أكيم يسجل الثاني برأسية بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى

ق 73: الغندور يرفض احتساب ركلة جزاء

ق 72: الغندور يعود لتقنية الفيديو لمراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء للاتحاد لصالح فادي فريد

ق 61: شكري نجيب يسجل التعادل للمقاولون العرب بتسديدة من داخل الـ 18 بعد خطأ دفاعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جووول اووول فادي فريد يراوغ ويسدد كرة في الشباك

ق 8: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 3: عبد الغني محمد يسجل الهدف الأول للاتحاد

بداية اللقاء

المقاولون العرب الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
منتخب مصر يخوض مرانه الأول قبل مواجهة جيبوتي مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع ميتشنيفيتش لقيادة الفريق في اللقاء الأول بينهما.. التعادل السلبي يحكم بين فاركو ووادي دجلة مصدر مقرب من جوميز يكشف لـ في الجول أسباب شكوى المدرب ضد الزمالك التجربة الثانية.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد تعديل موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أشتريلا أمادورا لـ في الجول: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب تجاهل مستحقاتنا المادية
أخر الأخبار
هويلوند يواصل التألق ويقود نابولي لقلب الطاولة على جنوى 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: مباراة وخسرناها.. يجب أن نمضي قدما 24 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب مصر يخوض مرانه الأول قبل مواجهة جيبوتي 27 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع ميتشنيفيتش لقيادة الفريق 41 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
في اللقاء الأول بينهما.. التعادل السلبي يحكم بين فاركو ووادي دجلة ساعة | الدوري المصري
جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514596/انتهت-الدوري-المصري-الاتحاد-2-1-المقاولون-فوز-زعيم-الثغر