انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) البنك الأهلي.. صدارة مؤقتة
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي ضمن مسابقة الدوري.
ويلعب المصري ضد البنك الأهلي ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري.
لمتابعة مباراة المصري ضد البنك الأهلي دقيقة بدقيقة من هنا.
ق90 أسامة فيصل يهدر فرصة محققة لتسجيل التعادل ويضع الكرة في جسد الحارس
ق53: بطاقة حمراء لباهر المحمدي
ق 46: جووول أوول القرموطي يسجل الأول بعد سلسلة تمريرات للمصري
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق17 فرصة خطيرة ضائعة من فريق الصمري عن طريق صلاح محسن
ق8 مصطفى شلبي يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية علت المرمى بقليل
انطلاق المباراة
