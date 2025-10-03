ماذا يفصل الخطيب ومنصور ومرتجي عن الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي

أعلن النادي الأهلي غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي والتي ستمتد لمدة 4 سنوات مقبلة.

ومن المنتظر أن تقام انتخابات الأهلي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وبعد إعلان غلق باب الترشح فمن المنتظر أن تفوز الأسماء التالية بالتزكية نظرا لعدم وجود منافسين.

مقعد الرئيس: محمود الخطيب.

مقعد النائب: ياسين منصور.

مقعد أمانة الصندوق: خالد مرتجي.

عضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

لكن سينتظر الخماسي يومي الانتخابات لحسم فوزهم بالمقاعد.

ووفقا للائحة يجب على الجمعية العمومية اعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين.

وسوف يعقد مجلس الإدارة اجتماعا خلال هذا الأسبوع الاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

