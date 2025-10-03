قائمة الأهلي - عودة زيزو وأفشة وتواجد الشحات في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

عاد أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة للتواجد في قائمة الأهلي خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية مساء السبت ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد سيحا - مصطفى شوبير

الدفاع: ياسين مرعي - عمر كمال - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش

الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج

الهجوم: محمد شريف - أحمد عبد القادر - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي - حمزة عبد الكريم.

ويأتي ترتيب جدول الدوري المصري قبل انطلاق الجولة العاشرة بالكامل كالآتي:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

8- بتروجت 14 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- مودرن سبورت 12 نقطة

11- البنك الأهلي 11 نقطة

12- سموحة 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقاط

15- الجونة 9 نقاط

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

19- المقاولون العرب 5 نقاط

20- الاتحاد السكندري 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط.