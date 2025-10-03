ثاني أسوأ انطلاقة للدراويش.. سموحة يزيد أوجاع الإسماعيلي بثنائية

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

وادي دجلة - سموحة

انتصر سموحة على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل لسموحة كل من بابي بادجي وأحمد فوزي.

وحقق سموحة فوزه الثالث هذا الموسم وارتفع رصيده لـ 14 نقطة في المركز السابع.

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 4 نقاط بعدما تلقى الهزيمة السادسة على التوالي.

وتعد تلك ثاني أسوأ انطلاقة للدراويش منذ عام 2000 برصيد 4 نقاط في أول 10 جولات، بعد موسم 2021-22 التي حقق خلالها الفريق 3 نقاط في أول 10 جولات.

وصف المباراة

تألق أحمد ميهوب في التصدي لتسديدة إريك تراوري في الدقيقة 15 وحوّلها لركنية.

وأجرى سموحة أول تغيير بشكل اضطراري في الدقيقة 41 بمشاركة محمد مصطفى بدلا من شريف رضا.

وحاول لاعبو سموحة تهديد مرمى الإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون خطورة محققة لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الشوط الثاني حوّل السنغالي بابي بادجي عرضية محمد مصطفى في الدقيقة 49 في الشباك من لمسة واحدة متقدما لسموحة بالهدف الأول.

هدف هو الثالث للسنغالي هذا الموسم في الدوري المصري متساويا مع ما سجله الماضي بقميص المصري.

وفي الدقيقة 56 وبعد تمريرة ثنائية بين عمرو السيسي وصامويل أمادي أرسل الأول عرضية من داخل الـ 18 حولها أحمد فوزي برأسية في الشباك.

وكاد إريك تراوري أن يقلص الفارق ويعيد الإسماعيلي للمباراة سريعا بعد راوغ الهاني سليمان وسدد كرة لكنها مرت بمحاذاة خط المرمى دون أن تسكن الشباك ليظل تقدم سموحة قائما 2-0.

وفي الدقيقة 66 مرت ضربة مقصية من حسام أشرف أعلى العارضة.

وحاول الإسماعيلي تهديد مرمى سموحة بحثا عن تقليص الفارق لكن دون جديد لتنتهي المباراة بخسارة جديدة.

الإسماعيلي سموحة الدوري المصري
