دوري المحترفين - الاستقالة الثامنة.. أيمن المزين يرحل عن مالية كفر الزيات

قرر مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات قبول استقالة أيمن المزين من قيادة الفريق عقب الهزيمة من المنصورة.

وخسر مالية كفر الزيات أمام المنصورة في الجولة السابعة لدوري المحترفين بهدفين دون رد .

أيمن المزين رحل عن تدريب مالية كفر الزيات بعد قيادة الفريق في 4 جولات.

وخسر مالية كفر الزيات من لافيينا بهدفين دون رد وانتصر على الترسانة برباعية دون رد.

وتعادل مع راية بهدفين لكل فريق وخسر من المنصورة بهدفين دون رد.

وتعد استقالة أيمن المزين الاستقالة الثامنة في دوري المحترفين.

وجاءت قائمة استقالات المدربين في دوري المحترفين كالتالي:

- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

ورحل حسام عبد العال بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان

- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

ورحل أيمن المزين بعد ثلاث مباريات، بالتعادل مع الترسانة والخسارة من راية والمنصورة

- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي، وخسر من ديروط

- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان.