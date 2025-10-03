دوري المحترفين - الاستقالة الثامنة.. أيمن المزين يرحل عن مالية كفر الزيات

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 18:54

كتب : رضا السنباطي

أيمن المزين - مالية كفر الزيات

قرر مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات قبول استقالة أيمن المزين من قيادة الفريق عقب الهزيمة من المنصورة.

وخسر مالية كفر الزيات أمام المنصورة في الجولة السابعة لدوري المحترفين بهدفين دون رد .

أيمن المزين رحل عن تدريب مالية كفر الزيات بعد قيادة الفريق في 4 جولات.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز دوري المحترفين.. 3 انتصارات لبروكسي ومسار والترسانة دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط

وخسر مالية كفر الزيات من لافيينا بهدفين دون رد وانتصر على الترسانة برباعية دون رد.

وتعادل مع راية بهدفين لكل فريق وخسر من المنصورة بهدفين دون رد.

وتعد استقالة أيمن المزين الاستقالة الثامنة في دوري المحترفين.

وجاءت قائمة استقالات المدربين في دوري المحترفين كالتالي:

- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

ورحل حسام عبد العال بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان

- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

ورحل أيمن المزين بعد ثلاث مباريات، بالتعادل مع الترسانة والخسارة من راية والمنصورة

- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي، وخسر من ديروط

- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان.

أيمن المزين دوري المحترفين مالية كفر الزيات
نرشح لكم
دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز دوري المحترفين.. 3 انتصارات لبروكسي ومسار والترسانة دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط بعد اعتباره مهزوما في كأس مصر.. مالية كفر الزيات يستبعد إداري الفريق بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا دوري المحترفين – 4 تعادلات سلبية.. و6 أهداف في مباراتين حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) وست هام.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) سندرلاند.. بداية المباراة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) غزل المحلة.. هدف مبكر يضيع 17 دقيقة | الكرة المصرية
تودور: مودريتش صنع التاريخ لـ كرواتيا.. ولن أرى لاعب مثله 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - ساليبا يقود الدفاع.. وثلاثي في الوسط ضد وست هام 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد - لامينس أساسي في حراسة المرمى لأول مرة ضد سندرلاند 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل غزل المحلة - جريندو يقود الهجوم أمام الزمالك.. وتوريه أساسي 45 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - ربيع يظهر لأول مرة.. وعمرو ناصر يقود الهجوم أمام غزل المحلة 54 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514590/دوري-المحترفين-الاستقالة-الثامنة-أيمن-المزين-يرحل-عن-مالية-كفر-الزيات