برنامج تأهيلي خاص لميريح ديميرال في أهلي جدة

يخضع التركي ميريح ديميرال مدافع اهلي جدة لبرنامج تأهيلي خاصة بعدما غاب عن مباراة الدحيل القطري.

وغاب ديميرال عن تعادل أهلي جدة ضد الدحيل القطري 2-2 ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، دخل التركي ميريح ديميرال، برنامج تأهيلي خاص بعد عارض صحي غيبه عن التعادل 2ـ2 أمام الدحيل القطري.

وعانى ديميرال من إنفلونزا حادة تسببت أيضا في غيابه عن لقاء الحزم، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

ويشارك المدافع التركي حاليا في أجزاء محدود من الحصص التدريبية، في اليومين الماضيين.

ويسعى ماتياس يايسله للاستفادة من خدمات ديميرال أمام الشباب في المواجهة المرتقبة بالدوري السعودي.

ويلعب أهلي جدة ضد الشباب يوم 17 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.