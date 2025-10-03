الدوري المصري سيدات - مسار ينتصر على الأهلي.. والزمالك يخسر من دجلة بسداسية

تفوقت سيدات مسار على الأهلي بنتيجة 3-2 في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري، فيما خسر الزمالك من وادي دجلة بنتيجة 6-1.

حامل اللقب استطاع تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 على حساب الأهلي صاحب الأرض الذي حل وصيفا الموسم الماضي.

وتقدم مسار في الدقيقة 25 من انفراد من حسنة أوبامبا، وأدرك الأهلي التعادل من رورو نصر من ركلة ركنية سكنت الشباك مباشرة.

وفي الشوط الثاني تقدم مسار في الدقيقة 62 عن طريق حلا مصطفى.

وبعد سلسلة تمريرات أضافت حلا الهدف الثاني لها والثالث لمسار في الدقيقة 90+4.

وقلصت أشرقت الطيب الفارق في الدقيقة 90+6 من متابعة لكرة ارتدت من الحارس لتنتهي المباراة بفوز مسار 3-2.

وحقق وادي دجلة فوزا كبيرا على الزمالك بالفوز بنتيجة 6-1.

وكان الشوط الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم دجلة بهدف دون رد.

وفاز مودرن سبورت بنتيجة 2-0 على أس أي كا، فيما تعادل البنك الأهلي سلبيا مع المصري.

وقلب نادي رع تأخره بنتيجة 2-1 في الشوط الأول لفوز بنتيجة 3-2 على المقاولون العرب.

وبدأت الجولة أمس الخميس بفوز إنبي على بيراميدز بهدف دون رد.

ويتصدر وادي دجلة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات ويأتي الأهلي خلفه برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.

فيما ارتقى مسار للمركز الثالث برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

وتراجعت سيدات الزمالك للمركز الـ 12 برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.