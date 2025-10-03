بيلد: والد بيلنجهام يثير الجدل مجددا في دورتموند

أثار والد جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الجدل مجددا بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

ولا يمر جوب بيلينجهام بأفضل حالاته مع دورتموند بقيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن والد جوب بيلينجهام غير راضٍ عن قلة مشاركة ابنه في المباريات تحت قيادة نيكو كوفاتش في بوروسيا دورتموند.

ولم يلعب جوب بيلينجهام سوى 167 دقيقة فقط في 5 مباريات في الدوري الألماني حتى الآن هذا الموسم.

يذكر أن في شهر أغسطس تم منع والدي بيلينجهام من دخول غرفة تغيير الملابس في دورتموند بعد أن دخلا إليها غاضبين للاعتراض على قرار المدرب باستبدال ابنهما جوب.

جوب هو الشقيق الأصغر لـ جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.

وانضم جوب بيلينجهام إلى دورتموند في صيف 2025 قادما من سندرلاند.

صاحب الـ20 عاما لعب 12 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.