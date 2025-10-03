بيلد: والد بيلنجهام يثير الجدل مجددا في دورتموند

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

جوب بيلينجهام - بوروسيا دورتموند

أثار والد جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الجدل مجددا بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

جوب بيلينجهام

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

ولا يمر جوب بيلينجهام بأفضل حالاته مع دورتموند بقيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن والد جوب بيلينجهام غير راضٍ عن قلة مشاركة ابنه في المباريات تحت قيادة نيكو كوفاتش في بوروسيا دورتموند.

أخبار متعلقة:
الدوري الألماني - دورتموند يواصل مزاحمة بايرن.. وليفركوزن يضرب سانت باولي بثنائية شوط ثاني ماراثوني بـ8 أهداف.. يوفنتوس يتعادل مع دورتموند +97 بدوري أبطال أوروبا الانتصار الأول.. دورتموند يفوز على يونيون برلين بثلاثية الوحيد بلا نقاط وكل الظروف ضده.. دورتموند يزيد أوجاع هايدينهايم ويواصل مطاردة بايرن

ولم يلعب جوب بيلينجهام سوى 167 دقيقة فقط في 5 مباريات في الدوري الألماني حتى الآن هذا الموسم.

يذكر أن في شهر أغسطس تم منع والدي بيلينجهام من دخول غرفة تغيير الملابس في دورتموند بعد أن دخلا إليها غاضبين للاعتراض على قرار المدرب باستبدال ابنهما جوب.

جوب هو الشقيق الأصغر لـ جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.

وانضم جوب بيلينجهام إلى دورتموند في صيف 2025 قادما من سندرلاند.

صاحب الـ20 عاما لعب 12 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

جوب بيلينجهام بورسيا دورتموند
نرشح لكم
برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة مؤتمر ألونسو: لا يوجد لاعب يريد المشاركة في مركز معين.. وفالفيردي جاهز لفياريال ماريسكا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. ونحاول الاقتراب من مستواه هاو: غياب ويسا لمدة أطول بسبب الإصابة استبعاد فودين وجريليش.. إنجلترا تعلن قائمتها لمواجهتي ويلز ولاتفيا قائمة إسبانيا - ضم يامال.. وغياب ويليامز وجافي وكاربخال استعدادا لتصفيات كأس العالم "أحب النادي وأشعر بالراحة".. توتنام يعلن تجديد عقد بنتانكور مؤتمر سلوت: نريد إيجاد طريقة للتسجيل لا تعتمد على الحظ والكرات الثابتة
أخر الأخبار
خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان 14 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) المقاولون.. جووول أووول 55 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - المصري (0)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول 55 دقيقة | الكرة المصرية
ماذا يفصل الخطيب ومنصور ومرتجي عن الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
عودة زيزو وأفشة.. الكشف عن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ساعة | الكرة المصرية
انتخابات الأهلي - غلق باب الترشح بعد تلقي أوراق 16 مرشحا ساعة | الدوري المصري
ثاني أسوأ انطلاقة للدراويش.. سموحة يزيد أوجاع الإسماعيلي بثنائية ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - الاستقالة الثامنة.. أيمن المزين يرحل عن مالية كفر الزيات ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514587/بيلد-والد-بيلنجهام-يثير-الجدل-مجددا-في-دورتموند