قائمة ريال مدريد - غياب 4 لاعبين عن مواجهة فياريال

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد أمام ليفانتي

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق الملكي لمواجهة فياريال.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني العاشرة مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويغيب عن القائمة الرباعي المصاب ترنت ألكسندر أرنولد، وداني كاربخال، وأنطونيو رودريجر، وفيرلاند ميندي

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستر

الدفاع: إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - ديفيد ألابا - كاريراس فران جارسيا - دان هاوسن

الوسط: جود بيلينجهام - كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو جارسيا - جونزالو - إبراهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

