محمد يوسف: لا عقوبات على الشحات بسبب بيزيرا.. وموقف عبد القادر من التجديد

شدد محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي على عدم وجود عقوبات على حسين الشحات لاعب الفريق بسبب موقفه مع جوان ألفينا لاعب الزمالك خلال مباراة القمة.

وقال محمد يوسف عبر إم بي سي مصر 2: "متى سنتعاقد مع مدير فني أجنبي؟ الأمر ليس من جانب واحد فقط، ليس عندما نريد مدربا يأتي، قبل تعيين خوسيه ريبيرو كان هناك تفكير في أكثر من مدير فني، الآن هؤلاء المدربين يدربون فرق أخرى".

وأضاف "هناك معايير يجب توافرها في المدير الفني للأهلي مثل القوة الشخصية والمرونة التكتيكية وقدرته على التعامل مع لاعبين دوليين وأيضا المعيار المادي مع زيادة اليورو والدولار ومداخيلنا بالجنيه المصري، الملف ليس سهلا ولا أستطيع إعطاء وقت معين لتعيين المدرب".

وواصل "لا توجد عقوبات على حسين الشحات بسبب أزمة جوان بيزيرا، هناك أسس في الأهلي نتعامل على أساسها وبها نضع مصلحة الأهلي فوق أي مصلحة شخصية".

وأكمل "نعمل على تجديد عقد حسين الشحات، تلقينا عرضا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولم نتوصل لاتفاق، لكن قررنا من قبل تألقه في مباراة الزمالك بتجديد عقده".

وأنهى حديثه قائلا: "توجد مرونة بشأن تجديد عقد أحمد عبد القادر، كان هناك بعض المشاكل مع ريبيرو وحاولت كثيرا أن يتدرب مع الفريق لكن بعد رحيل ريبيرو أصبحت الأمور أسهل عقب عودته للتدريبات".

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري المصري.