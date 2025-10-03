مباشر الدوري المصري - سموحة (2)-(0) الإسماعيلي.. هدف يضيع بغرابة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، على استاد برج العرب.

ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.

ق 60: إريك تراوري يراوغ الحارس ويسدد كرة تمر بمحاذاة خط المرمى

ق 56: جووول الثاااني عرضية من عمرو السيسي ورأسية أحمد فوزي تسكن الشباك

ق 49: جووول أووول لسموحة عن طريق بابي بادجي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة