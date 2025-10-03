مباشر الدوري المصري - سموحة (2)-(0) الإسماعيلي.. هدف يضيع بغرابة
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 16:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، على استاد برج العرب.
ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.
-----------------------
ق 60: إريك تراوري يراوغ الحارس ويسدد كرة تمر بمحاذاة خط المرمى
ق 56: جووول الثاااني عرضية من عمرو السيسي ورأسية أحمد فوزي تسكن الشباك
ق 49: جووول أووول لسموحة عن طريق بابي بادجي
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
