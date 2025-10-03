انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز أصحاب الأرض

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، على استاد برج العرب.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.

-----------------------

انتهت

ق 60: إريك تراوري يراوغ الحارس ويسدد كرة تمر بمحاذاة خط المرمى

ق 56: جووول الثاااني عرضية من عمرو السيسي ورأسية أحمد فوزي تسكن الشباك

ق 49: جووول أووول لسموحة عن طريق بابي بادجي

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

الإسماعيلي سموحة الدوري
