انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(0) الإسماعيلي.. فوز أصحاب الأرض
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 16:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، على استاد برج العرب.
يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا
ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.
-----------------------
انتهت
ق 60: إريك تراوري يراوغ الحارس ويسدد كرة تمر بمحاذاة خط المرمى
ق 56: جووول الثاااني عرضية من عمرو السيسي ورأسية أحمد فوزي تسكن الشباك
ق 49: جووول أووول لسموحة عن طريق بابي بادجي
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) المقاولون.. بداية اللقاء مباشر الدوري - المصري (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة ماذا يفصل الخطيب ومنصور ومرتجي عن الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي عودة زيزو وأفشة.. الكشف عن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية انتخابات الأهلي - غلق باب الترشح بعد تلقي أوراق 16 مرشحا ثاني أسوأ انطلاقة للدراويش.. سموحة يزيد أوجاع الإسماعيلي بثنائية محمد يوسف: لا عقوبات على الشحات بسبب بيزيرا.. وموقف عبد القادر من التجديد التشكيل - تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وبادجي يقود هجوم سموحة