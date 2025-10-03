مؤتمر ألونسو: لا يوجد لاعب يريد المشاركة في مركز معين.. وفالفيردي جاهز لفياريال

شدد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد على عدم وجود أي لاعب طلب المشاركة في مركز معين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه فياريال في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "فيديريكو فالفيردي مستعد لمباراة فياريال ويشعر بأنه بخير".

وأضاف "لم يخبرني أي لاعب بعدم رغبته في اللعب في مركز معين، الجميع يريد المشاركة، ومن ثم القرار مسؤوليتي".

وتابع "التعامل من الضغط أسهل كمدرب أم كلاعب؟ الأمر ليس كذلك، التدريب يتطلب جهدا أكبر من بعض النواحي، بينما كلاعب يتطلب جهدا أكبر من جوانب أخرى، الآن أفعل كل شيء كمدرب وأستمتع به".

وواصل "ليس من الضروري أن نكون في قمة السعادة عند الفوز والعكس صحيح، كلما كنا أكثر توازنا نتمكن من إدارة كل شء وزاد تأثيرنا".

وشدد "مشاكل في ريال مدريد؟ لا أعطي الأمر أهمية كبيرة لأنني أركز على ما أستطيع التحكم فيه مثل غرفة الملابس".

وأكمل "لا أشعر بالارتياح من عدم انضمام جود بيلينجهام إلى قائمة منتخب إنجلترا، أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود مرة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "الثنائي بيلينجهام وأردا جولر يمكن أن يكمل بعضه، دخول بيلينجهام في مركز رقم 10 مهم جدا بالنسبة لي، جول رسيبقى في الخلف وهو قادر على ذلك".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة.

بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.