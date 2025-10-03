التشكيل - تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وبادجي يقود هجوم سموحة
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 16:01
كتب : FilGoal
يحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة في تمام الخامسة مساءً على استاد برج العرب، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.
ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.
ويبدأ سموحة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
الدفاع: محمد رجب - محمد دبش - شريف رضا - عبد الرحمن عامر
الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتدجيكو سامادو - أحمد فوزي
الهجوم: بابي بادجي - عبده يحيى
أما الإسماعيلي فيبدأ بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عبد الله جمال
الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى
الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري
الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج
