التشكيل - تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وبادجي يقود هجوم سموحة

يحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة في تمام الخامسة مساءً على استاد برج العرب، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الـ12 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات، فيما يتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 4 نقاط من 9 مباريات.

ويبدأ سموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: محمد رجب - محمد دبش - شريف رضا - عبد الرحمن عامر

الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتدجيكو سامادو - أحمد فوزي

الهجوم: بابي بادجي - عبده يحيى

أما الإسماعيلي فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد إيهاب - إبراهيم النجعاوي - عبد الرحمن الدح - إيريك تراوري

الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج