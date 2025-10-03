ماريسكا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. ونحاول الاقتراب من مستواه

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 15:12

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن ليفربول هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد جدا في أول 4-5 مباريات من الموسم، لكن المباريات الأخيرة كانت أكثر تعقيدا بسبب البطاقات الحمراء والإصابات، ببطء سنعود إلى حيث نحتاج أن نكون".

أخبار متعلقة:
مورينيو: أشكر جماهير تشيلسي.. وآمل أن أعود هنا مرة أخرى سلوت يوضح موقف أليسون وإيكيتيكي من مواجهة تشيلسي الطرد جاء متأخرا.. تشيلسي يلحق بـ بنفيكا الخسارة الأولى تحت قيادة مورينيو تليجراف تكشف موقف ماريسكا.. وسبب تواجد مالكي تشيلسي في غرف الملابس بعد هزيمة برايتون

وأضاف "مشكلة انضباطية في تشيلسي؟ عليك أن تحلل كل حالة على حدة، البطاقتان الحمراء ضد برايتون ومانشستر يونايتد مختلفتان، هي قرارات تتخذها في ثانيتين أو ثلاث".

وأكمل "لا أرى أي مشكلة انضباطية، حتى حال تلقي بطاقات حمراء، فليست مشكلة، الأسباب مختلفة".

وشدد "أرى أن ليفربول أفضل فريق في إنجلترا خلال الوقت الحالي، نحن نتحسن ونحاول حل المشكلات وإيجاد الحلول، في النهاية سنكون قريبين منه".

وأنهى حديثه قائلا: "إستيفاو يذكرني بكول بالمر عندما كان معي في فريق تحت 23 عاما في مانشستر سيتي، مسيرة الثنائي تشبه بعضها، فقد بدأ في مركز الجناح ثم صانع الألعاب، بالمر طور من نفسه للعب في هذا المركز وأرى إستيفاو في نفس الطريق".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

ليفربول تشيلسي إنزو ماريسكا
نرشح لكم
هاو: غياب ويسا لمدة أطول بسبب الإصابة استبعاد فودين وجريليش.. إنجلترا تعلن قائمتها لمواجهتي ويلز ولاتفيا قائمة إسبانيا - ضم يامال.. وغياب ويليامز وجافي وكاربخال استعدادا لتصفيات كأس العالم "أحب النادي وأشعر بالراحة".. توتنام يعلن تجديد عقد بنتانكور سلوت: نريد إيجاد طريقة للتسجيل لا تعتمد على الحظ والكرات الثابتة سلوت: صلاح يواجه صعوبة رفقة الفريق للتسجيل من اللعب المفتوح ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن كرة كأس العالم "تريوندا" بوستيكوجلو: لا يمكنني التحكم في رأي الجماهير بشأن المطالبة بإقالتي
أخر الأخبار
ماريسكا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. ونحاول الاقتراب من مستواه 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاو: غياب ويسا لمدة أطول بسبب الإصابة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
استبعاد فودين وجريليش.. إنجلترا تعلن قائمتها لمواجهتي ويلز ولاتفيا ساعة | الكرة الأوروبية
"رياضيون من أجل فلسطين أوقفوا الإبادة".. أتليتك بلباو ينظم فعالية قبل مواجهة مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
قائمة إسبانيا - ضم يامال.. وغياب ويليامز وجافي وكاربخال استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
"أحب النادي وأشعر بالراحة".. توتنام يعلن تجديد عقد بنتانكور ساعة | الدوري الإنجليزي
دغموم ينضم لقائمة منتخب الجزائر الثاني استعدادا لفلسطين ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514576/ماريسكا-ليفربول-أفضل-فريق-في-إنجلترا-ونحاول-الاقتراب-من-مستواه