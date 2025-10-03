ماريسكا: ليفربول أفضل فريق في إنجلترا.. ونحاول الاقتراب من مستواه

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن ليفربول هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد جدا في أول 4-5 مباريات من الموسم، لكن المباريات الأخيرة كانت أكثر تعقيدا بسبب البطاقات الحمراء والإصابات، ببطء سنعود إلى حيث نحتاج أن نكون".

وأضاف "مشكلة انضباطية في تشيلسي؟ عليك أن تحلل كل حالة على حدة، البطاقتان الحمراء ضد برايتون ومانشستر يونايتد مختلفتان، هي قرارات تتخذها في ثانيتين أو ثلاث".

وأكمل "لا أرى أي مشكلة انضباطية، حتى حال تلقي بطاقات حمراء، فليست مشكلة، الأسباب مختلفة".

وشدد "أرى أن ليفربول أفضل فريق في إنجلترا خلال الوقت الحالي، نحن نتحسن ونحاول حل المشكلات وإيجاد الحلول، في النهاية سنكون قريبين منه".

وأنهى حديثه قائلا: "إستيفاو يذكرني بكول بالمر عندما كان معي في فريق تحت 23 عاما في مانشستر سيتي، مسيرة الثنائي تشبه بعضها، فقد بدأ في مركز الجناح ثم صانع الألعاب، بالمر طور من نفسه للعب في هذا المركز وأرى إستيفاو في نفس الطريق".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.