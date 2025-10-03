هاو: غياب ويسا لمدة أطول بسبب الإصابة

فاجأ إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل جماهير ناديه بأخبار غير جيدة بشأن غياب يوان ويسا لاعب الفريق.

ويعاني ويسا من إصابة في الركبة تعرض لها رفقة منتخب بلاده كونغو الديمقراطية.

وقال هاو خلال مؤتمر صحفي: "يوان ويسا زار أخصائيا مرة أخرى لإجراء فحص على ركبته".

وأنهى حديثه قائلا: "نعتقد أنه على الأرجح سيغيب 8 أسابيع وليس 6، لا توجد مشكلة أو انتكاسة، فقط الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا".

وكان نيوكاسل قد ضم ويسا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برينتفورد مقابل 57 مليون يورو.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة منافسه نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

بينما يأتي نوتنجهام في المركز الـ 17 برصيد 5 نقاط.