قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات الأهلي

تقدمت قائمة محمود الخطيب بأوراق ترشحها في انتخابات النادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة.

وكان الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أصدر بيانا يوم الأربعاء، أعلن فيه قائمته المرشحة في الانتخابات بالكامل.

وتقدم الخطيب بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، فيما تقدم وكيل ياسين منصور بأوراق ترشحه موكله على منصب نائب الرئيس.

وتقدم خالد مرتجي على منصب أمين الصندوق، فيما تقدم على منصب العضوية فوق السن طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومحمد ‏الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض، وحازم هلال.

كما تقدم على منصب العضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهد محمود الخطيب كرئيس للنادي بـ 22 لقبا وهم كالآتي: (6 دوري مصري - 3 كأس مصر - 6 سوبر مصري - 4 دوري أبطال إفريقيا - 2 سوبر إفريقيا - 1 كأس القارات الثلاث)

الأهلي قائمة الخطيب
